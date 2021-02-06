В ВОЗ отметили замедление распространения коронавируса

Об этом Мария ван Керкхове сказала на брифинге. По ее словам, ВОЗ ежедневно фиксирует сокращение выявляемых случаев заражения.

"Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - сказала ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что важную роль в этом сыграла вакцинация.

Напомним, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.