Вопрос читателя: кто дал право фирме-монополисту бесконтрольно поднимать цены на отопление?

Отвечает Ольга Петрова, руководитель по маркетингу и коммуникации акционерного общества Utilitas, которое обеспечивает своих клиентов отоплением и горячей водой в семи городах Эстонии – Таллинне, Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Кярдла, Рапла и Валга.

«Ценообразование на тепло регулируется Законом о централизованном отоплении и формируется исключительно исходя из затрат, оборота и инвестиций в конкретном сетевом районе в конкретном городе. Utilitas оказывает услугу по снабжению теплом в семи сетевых районах, и все цены согласовываются с Департаментом конкуренции исходя из предоставленных нами обзоров и договоров по производству, оперированию теплосети, объемов по продажам и других затрат, связанных с оперированием той или иной производственной единицей. Между собой цены на тепло в разных городах абсолютно никак не связаны.

В последний раз цена на тепло в Хаапсалу изменялась год назад, в январе 2020 года, и в ближайшее время в Хаапсалу изменений в цене не предвидится. 1

На сегодняшний день средняя предельная цена на тепло по Эстонии 63,2€/МВч (+НСО) (исходя из данных Департамента Конкуренции). В Хаапсалу, начиная с прошлого года цена на тепло держится на уровне 51,75€/МВч (+НСО), что на 18% ниже средней цены по Эстонии».

Согласно Закону о централизованном отоплении, теплоснабжающее предприятие должно согласовать максимальную цену на тепло, которое оно продает потребителям, c Департаментом конкуренции.

«Цена на тепло в первую очередь зависит от объема продаж и используемого топлива. В случае меньшего объема продаж предельная цена проданного тепла будет выше, и наоборот. Если 100% тепла производится в котельной, работающей на сланцевом масле или природном газе, цена будет значительно выше по сравнению с максимальной ценой тепла, производящегося в котельной, работающей на древесной щепе или торфе. Таким образом, предельная цена тепла в каждой зоне сети различна», - объяснила руководитель отдела по зарубежным и общественным связям Департамента конкуренции Маарья Уулитс.

Стоимость тепла должна быть рассчитана таким образом, чтобы обеспечить: покрытие необходимых эксплуатационных затрат, включая затраты на производство, распределение и продажу тепла;

инвестиции для выполнения обязательств по эксплуатации и развитию;

соблюдение экологических требований;

соответствие требованиям качества и безопасности;

разумную рентабельность.