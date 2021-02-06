Сб, 6.02.2021
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Март Хельме
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  • Вопрос читателя: кто дал право фирме-монополисту бесконтрольно поднимать цены на отопление?
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Вопрос читателя: кто дал право фирме-монополисту бесконтрольно поднимать цены на отопление?

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

«В нашем курортном городе, где совсем нет работы, грабительские цены на отопление. При этом мы заметили, что как только в Таллинне или каком-то другом городе цены на тепло понижаются, в Хаапсалу они взлетают до потолка. Департамент конкуренции обязан за этим следить, но как видно, не следит», - возмущена читательница Rus.Postimees из Хаапсалу.  

Отвечает Ольга Петрова, руководитель по маркетингу и коммуникации акционерного общества Utilitas, которое обеспечивает своих клиентов отоплением и горячей водой в семи городах Эстонии – Таллинне, Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Кярдла, Рапла и Валга.

«Ценообразование на тепло регулируется Законом о централизованном отоплении и формируется исключительно исходя из затрат, оборота и инвестиций в конкретном сетевом районе в конкретном городе. Utilitas оказывает услугу по снабжению теплом в семи сетевых районах, и все цены согласовываются с Департаментом конкуренции исходя из предоставленных нами обзоров и договоров по производству, оперированию теплосети, объемов по продажам и других затрат, связанных с оперированием той или иной производственной единицей. Между собой цены на тепло в разных городах абсолютно никак не связаны.

В последний раз цена на тепло в Хаапсалу изменялась год назад, в январе 2020 года, и в ближайшее время в Хаапсалу изменений в цене не предвидится.

На сегодняшний день средняя предельная цена на тепло по Эстонии 63,2€/МВч (+НСО) (исходя из данных Департамента Конкуренции). В Хаапсалу, начиная с прошлого года цена на тепло держится на уровне 51,75€/МВч (+НСО), что на 18% ниже средней цены по Эстонии».  

Согласно Закону о централизованном отоплении, теплоснабжающее предприятие должно согласовать максимальную цену на тепло, которое оно продает потребителям, c Департаментом конкуренции.

«Цена на тепло в первую очередь зависит от объема продаж и используемого топлива. В случае меньшего объема продаж предельная цена проданного тепла будет выше, и наоборот. Если 100% тепла производится в котельной, работающей на сланцевом масле или природном газе, цена будет значительно выше по сравнению с максимальной ценой тепла, производящегося в котельной, работающей на древесной щепе или торфе. Таким образом, предельная цена тепла в каждой зоне сети различна», - объяснила руководитель отдела по зарубежным и общественным связям Департамента конкуренции Маарья Уулитс.

Стоимость тепла должна быть рассчитана таким образом, чтобы обеспечить:

  • покрытие необходимых эксплуатационных затрат, включая затраты на производство, распределение и продажу тепла;
  • инвестиции для выполнения обязательств по эксплуатации и развитию;
  • соблюдение экологических требований;
  • соответствие требованиям качества и безопасности;
  • разумную рентабельность.

С большой и очень подробной таблицей предельных цен в разных районах Эстонии можно ознакомиться на сайте Департамента конкуренции.

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