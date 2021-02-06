Осторожно, крышам угрожает сильный снегопад!

«Мы рекомендуем собственникам зданий следить за толщиной снега на крышах и вовремя очищать их, чтобы предотвратить несчастные случаи, поскольку уже слой снега толщиной 30 см может представлять для конструкции крыши опасность. В некоторых районах Эстонии выпадает все больше снега, и к своему имуществу стоит отнестись ответственно. Не следует забывать и о дачах или о временном жилье, особенно если они расположены в районах, где выпадает много снега», - предупреждает руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

Уборка снега с крыши является обязанностью собственника здания, несоблюдение которой может привести к штрафу – в дополнение к обязанности возмещения причиненного снегом ущерба. Безопасность зданий контролируется местными самоуправлениями и Департаментом технического надзора.

Как правило, такой ущерб страховкой не возмещается, поскольку, если собственник не стал убирать потенциально опасный снег, это может быть расценено как нарушение обязательства проявления должной осторожности. Причиненный третьим лицам ущерб, впрочем, подлежит возмещению на основании страхования ответственности собственника недвижимости.

«Прежде всего, масса снега представляет угрозу для легких построек со стальными и деревянными конструкциями и их частям, например навесам, а также зданиям с плоскими крышами. Стоит осмотреться и в саду – деревья и их ветви вполне могут сломаться под большим количеством снега», - добавила Хабакукк.