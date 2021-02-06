Байден предложил отказать Трампу в доступе к секретной информации из-за «непредсказуемого поведения»

«Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?» — пояснил президент.

Байден аргументировал свое мнение «непредсказуемым поведением» Трампа. Он пояснил, что в этом случае речь не идет о штурме Капитолия сторонниками экс-президента во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, передает Washihgton Post. Демократы, инициировавшие процедуру импичмента Трампа, посчитали, что он подстрекал граждан к беспорядкам, передает РБК.

Бывшие президенты США традиционно имеют право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для их преемников. В настоящее время данные разведки продолжают получать бывшие президенты США Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

Сам Трамп до избрания президентом говорил, что не особенно доверяет данным разведки. «Не так уж много эти люди сделали для нашей страны за последние десять лет. Посмотрите, что случилось за эти годы. Это была катастрофа», — отмечал он в 2016-ом.