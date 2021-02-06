Нашествие тюленей удивляет зимних купальщиков и раздражает рыбаков

Любитель зимнего плавания с Хийумаа рассказал о том, как в последние дни прошлого года в порту Кярдла можно было даже дотронуться рукой до тюленя; другой заметил, что в той же самой проруби может плавать и косяк рыб. Исследователь тюленей Март Юсси подтвердил, что в портах и ​​реках тюлени ловят рыбу.

Hüljes koos pojaga Tallinna reisisadama D-teminaali kalda ääres 2005. aastal. ФОТО: Toomas Huik

"Вряд ли им интересны суда, но порты ограничивают движение рыбы и хищнику легче поймать добычу. То же самое и с рыболовной ловушкой: если в море за рыбой нужно гоняться, то в ловушке она останавливается, и для ее добычи требуется меньше энергии», - сказал Юсси.

Юсси объяснил, что в последние десятилетия за жизнью тюленей в Балтийском море внимательно следят, поскольку состояние основных морских хищников дает представление о силе всей биологической пирамиды.

Hülged Allirahu rannas FOTO: Mart Jüssi ФОТО: MART JÜSSI

С каждым днем ​​морозы в несколько раз увеличивают продолжительность жизни детенышей тюленя.

«Ледяное поле для них безопасная игровая площадка, и даже если идет снег, орлам, лисам и бродячим собакам не так легко спрятаться», - объяснил исследователь тюленей. По его расчетам, самка тюленя может родить двадцать детенышей в течение 30-40 лет, и один год без льда, вроде 2020, не нанесет ужасного вреда популяции. Однако, если такая нехватка льда станет преобладающей, можно будет ожидать, что тюлени исчезнут из этих районов.

Kotkas lendamas üle Allirahu, rannal lesivad hülged FOTO: Mart Jüssi ФОТО: MART JÜSSI

По словам Сандера Рикка, исследователя из отдела моделирования и дистанционного зондирования Института морских систем Таллиннского технического университета, по ледовой карте видно, что на данный момент в Таллиннском заливе льда нет. В то же время прибрежная зона имеет благоприятные условия для ледообразования.