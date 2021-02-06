Нашествие тюленей удивляет зимних купальщиков и раздражает рыбаков

Ставшее модным в последнее время зимнее купание донесло до рядовых таллиннцев любопытный факт: подо льдом плавают тюлени. Пушистых морских обитателей видели даже в Адмиралтейском бассейне Старого порта Таллинна и в Центре зимнего плавания Кярдла. Рыбаки злятся на этих своеобразных конкурентов, пишет Postimees.
Любитель зимнего плавания с Хийумаа рассказал о том, как в последние дни прошлого года в порту Кярдла можно было даже дотронуться рукой до тюленя; другой заметил, что в той же самой проруби может плавать и косяк рыб. Исследователь тюленей Март Юсси подтвердил, что в портах и реках тюлени ловят рыбу.
"Вряд ли им интересны суда, но порты ограничивают движение рыбы и хищнику легче поймать добычу. То же самое и с рыболовной ловушкой: если в море за рыбой нужно гоняться, то в ловушке она останавливается, и для ее добычи требуется меньше энергии», - сказал Юсси.
Юсси объяснил, что в последние десятилетия за жизнью тюленей в Балтийском море внимательно следят, поскольку состояние основных морских хищников дает представление о силе всей биологической пирамиды.
С каждым днем морозы в несколько раз увеличивают продолжительность жизни детенышей тюленя.
«Ледяное поле для них безопасная игровая площадка, и даже если идет снег, орлам, лисам и бродячим собакам не так легко спрятаться», - объяснил исследователь тюленей. По его расчетам, самка тюленя может родить двадцать детенышей в течение 30-40 лет, и один год без льда, вроде 2020, не нанесет ужасного вреда популяции. Однако, если такая нехватка льда станет преобладающей, можно будет ожидать, что тюлени исчезнут из этих районов.
По словам Сандера Рикка, исследователя из отдела моделирования и дистанционного зондирования Института морских систем Таллиннского технического университета, по ледовой карте видно, что на данный момент в Таллиннском заливе льда нет. В то же время прибрежная зона имеет благоприятные условия для ледообразования.
"Трудно дать точный прогноз даты обледенения, например, бассейна Адмиралтейства, но, основываясь на нашем анализе предыдущих зим, можно сказать, что в среднем лед формируется в прибрежной зоне Финского залива в середине января или начале февраля", - сказал Рикка.