В Финляндии введут «ковид-паспорта». Привившимся присвоят специальные QR-коды

«На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации», — пишет Yle.

Однако паспорт вакцинации будет и в цифровом виде — штрих-код или QR-код при необходимости можно будет предъявить на смартфоне.

«В Финляндии существуют предварительные условия для того, чтобы цифровой сертификат вакцинации от коронавируса был доступен гражданам уже летом или в начале осени», — уточняет Ilta-Sanomat со ссылкой на Минну Саарио, директора группы управления цифровыми технологиями и информацией Министерства социальных дел и здравоохранения.

Детали о паспорте вакцинации будут известны позже, проект в стадии разработки. Нововведение появится после специального указа Госсовета.

Пока в ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. Введение подобного сертификата поддерживает туриндстрия. Греция уже заявила о своих планах пускать в страну туристов без обязательного теста на границе при наличии у них «коронапаспорта». Ранее на этой неделе о введении сертификата о прививке против COVID-19 объявили Дания и Швеция.