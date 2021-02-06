Уникальное место для отдыха и развлечений, жизни и бизнеса ищет нового хозяина

Владелец мызы Вяндра Вольдемар фон Дитмар построил этот каменный дом в 1835 году. Сейчас здесь работают корчма и авторемонтная мастерская. Недвижимость выставили на продажу за 275 000 евро.

Двухэтажный дом общей площадью 1015,8 м2 расположен на участке площадью 1015,8 м2. В здании есть все для ведения бизнеса: кухня, банкетные залы, баня, биллиардная. На участке имеется еще одно строение с пятью большими гаражными боксами, которые могут вместить до 50 автомобилей. Второй этаж дома можно использовать для проживания.