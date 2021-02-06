Сб, 6.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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1 мин для прочтения

Уникальное место для отдыха и развлечений, жизни и бизнеса ищет нового хозяина

Мыза Вана-Вяндра. ФОТО: City24

В Пярнумаа продается уникальное каменное строение с длинной историей, рассказывает Kodustiil. 

Владелец мызы Вяндра Вольдемар фон Дитмар построил этот каменный дом в 1835 году. Сейчас здесь работают корчма и авторемонтная мастерская. Недвижимость выставили на продажу за 275 000 евро. 

Мыза Вана-Вяндра.  ФОТО: City24

Двухэтажный дом общей площадью 1015,8 м2 расположен на участке площадью 1015,8 м2. В здании есть все для ведения бизнеса: кухня, банкетные залы, баня,  биллиардная. На участке имеется еще одно строение с пятью большими гаражными боксами, которые могут вместить до 50 автомобилей. Второй этаж дома можно использовать для проживания.

Мыза Вана-Вяндра.  ФОТО: City24

С деталями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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