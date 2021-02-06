Тест ⟩ Какие масленичные булочки в этом году самые вкусные?

Всего мы попробовали девять вариантов, среди них были булочки и с вареньем и без.

На восьмом месте оказались булочки с нугой от Raval Kondiiter, они заработали 2,5 балла. Сама булочка была богата вкусом кардамона, а нуга внутри оказалось приятным сюрпризом. Однако этот продукт подвели взбитые сливки, вкус которых показался дегустаторам искусственным.

Reval Kondiitri vastlakuklid nugatiga. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Седьмое и восьмое место поделили между собой «масленичные шарики» от Marta Pagari и масленичные булочки от Pagaripoisid с вишневым вареньем. По оценке жюри «масленичные шарики» от Marta Pagari были жирными и больше напоминали простые булочки с вареньем (moosipall), чем вастлакуккели. Дегустаторы были также разочарованы количеством варенья и взбитых сливок.

Marta Pagari vastlapall. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Булочки с вишневым вареньем от Pagaripoisid тоже не произвели особого впечатления. Булочка была твердой и не слишком приятного вкуса. С другой стороны варенье было приятно кисловатым, а взбитые сливки воздушными, внешний вид самого изделия радовал глаз.

Шестого места удостоились булочки от Lõuna-Eesti pagarid, получив 5,5 балла. Булочку посчитали посредственной, по мнению некоторых оценщиков, ей все-таки не хватало варенья.

Lõuna-Eesti pagarite vahukoorekukkel. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Пятое место досталось вастлакуккелям с малиновым вареньем от Europagar (5,75 балла). Некоторые члены жюри заметили, что они не ощутили полноценного вкуса малинового варенья, но были и те, кого обрадовало это, по их мнению, варенье не перебивало другие вкусы и булочка не была слишком сладкой.

Europagari vastlakukkel vahukoore ja vaarikamoosiga. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Третье и четвертое место (6 баллов) поделили между собой булочки от Karja Pagar («Kenake priske») и булочки от Reval Kondiiter c клюквенным вареньем. В случае первого продукта дегустаторы отметили бархатные сливки и мягкую булочку, и хотя варенья внутри не было, по оценке жюри, они посчитали, что булочка хороша и без него.

Karja Pagari «Kenake priske» vastlakukkel. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Дегустаторы так высоко оценили масленичные булочки от Reval Kondiiter благодаря приятно кисловатому клюквенному варенью, которого внутри было в избытке, но при этом его количество было гармоничным по отношению к взбитым сливкам. Кардамон в булочке приятно играл на языке.

Reval Kondiitri vastlakuklid jõhvikamoosiga. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Второе место получили масленичные булочки со взбитыми сливками от Europagar (6,25 балла). По оценке жюри, у булочки была отличная текстура и гармоничное соотношение взбитых сливок.

Победителем же теста сдали вастлакуккели с клюквенным вареньем от Eesti Pagar (7,75 балла). Первое место булочке принесли мягкая, воздушная булочка с кардамоном в компании с кислым вареньем и натуральными, пушистыми взбитыми сливками.

Eesti Pagari vastlakukkel vahukoore ja jõhvikamoosiga. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics