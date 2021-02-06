Адвокат напоминает: скрытые дефекты подержанного автомобиля обязан компенсировать продавец

Закон предусматривает, что указанная в договоре вещь должна соответствовать условиям продажи, и продавец отвечает за несоответствие предмету договора. Если вещь не соответствует условиям договора, то вдобавок покупатель имеет право требовать и пени, отказаться от договора, вернуть вещь у которой обнаружились недостатки, а также требовать выплаты суммы покупки. По словам адвоката адвокатского бюро LMP Арво Кивара доказательство скрытых дефектов зачастую требует много времени и расходов, но не стоит пускать все на самотек, и оценку целесообразности этого процесса стоит спросить у эксперта.

«Это правда, что многие лица, которые приобрели машину по хорошей цене отказываются от процесса доказательства скрытых дефектов и следует признать, что это не всегда является целесообразным – расходы на правовую помощь, госпошлина и расходы в суде, а также судебная экспертиза могут достигать нескольких тысяч евро. В то же время ситуации бывают разными и иногда можно достичь компромисса только потому, что адвокат или юрист связался с продавцом и разъясняет ситуацию. Советую перед покупкой осмотреть машину и зафиксировать недостатки в договоре, также разумным является отправить машину в техосмотр перед покупкой. При более позднем выявлении недостатков очень существенным является своевременное извещение, советую сделать это письменно», - добавил Кивар.

Кивар отмечает четыре момента, на которые следует обратить внимание при покупке машины:

1) Важнее всего корректный договор купли-продажи, где отмечены и недостатки предмета купли-продажи;

2) Кивар советует обратиться для предпродажного осмотра предмета купли-продажи к специалисту. Соответствующим предпродажным осмотром занимаются, к примеру, пункты техосмотра, представительства фирм и различные мастерские, а также центры по обслуживанию;

3) Используйте возможности интернета для ознакомления с историей эксплуатации автомобиля: историю эксплуатации машины можно найти по адресу https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf, а с историей дорожных происшествий можно ознакомиться по адресу https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll

4) Интернет можно использовать и для исследования личности продавца, так как в настоящее время часто пишут и о неприятном опыте, а также часто указывает имена продавцов или покупателей.

Существует также четыре варианта действий в том случае, если у приобретенного товара выявляются, в течение разумного срока недостатки, ограничивающие эксплуатацию:

1) В соответствии с § 220 р. 1 обязательственно–правового закона при обнаружении недостатков о них следует сообщить в течение разумного срока. Разумным считается срок в зависимости от обстоятельств период от одного дня до двух месяцев. В целом рекомендуется оповестить продавца при первой возможности после обнаружения недостатка.

2) В соответствии с § 222 р. 1 и 5 обязательственно–правового закона прежде всего следует дать продавцу возможность для исправления или замены предмета купли-продажи. На практике покупатель может считать, что продавец все равно не исправит или не заменит предмет купли-продажи, но закон требует, чтобы такая возможность была бы продавцу предоставлена. Только после этого покупатель может сам починить вещь или потребовать от продавца компенсации (платы за ремонт).

3) Для предотвращения последующих споров важно, чтобы покупатель мог доказать контакт и обмен информацией с продавцом - с продавцом нужно общаться так, чтобы общение можно было бы восстановить, например по электронной почте, или посредством коротких сообщений, также можно общаться и в соцсетях.

4) Можно обратиться к специалисту своего дела, который в состоянии дать экспертную оценку сложившейся ситуации. Для предотвращения более поздних споров недостатки нужно оформить в виде экспертной оценки.