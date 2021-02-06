Сдаете квартиру? ⟩ Налоговый департамент объясняет, как правильно платить налоги с арендной платы

Прежде всего, в любом случае следует декларировать доход от аренды в декларации о доходах физического лица и указывать полученную за аренду сумму за весь год. В состав дохода от аренды не входят затраты арендатора, связанные с благоустройством квартиры или дома, например, если арендатор оплачивает уборку снега. Также в состав дохода от аренды не входят платежи по кредиту, взятому для приобретения сдаваемой в аренду недвижимости, или налог на землю. Даже если арендатор платит по кредиту или налог на землю за владельца квартиры, они не входят в состав дохода от аренды.

Важно, что для покрытия расходов, связанных с арендой недвижимости, владелец недвижимости может списывать с дохода от аренды жилого помещения 20 процентов. Для этого не нужно отдельно предъявлять расходные документы, отчисление в размере 20 процентов осуществляется автоматически в момент декларирования дохода от аренды.

Если частное лицо оказывает услугу размещения через AirBnb или booking.com не в качестве предпринимателя, следует отображать полученный доход в декларации о доходах физического лица, и расходы, в том числе плату за услуги, списывать нельзя.

Если выяснится, что вы не задекларировали доход, Налогово-таможенный департамент попросит исправить декларацию о доходах физического лица или при необходимости в решении о налогах будет назначена подлежащая выплате сумма налога. Помимо суммы налога, лицо также должно будет заплатить процент по налогу, и налоговый управляющий имеет право наказать налогоплательщика штрафом в размере до 1200 евро.

Также следует учитывать тот факт, что НТД может в течение трех лет задним числом требовать исправления декларации или своим решением назначить уплату налога в течение пяти лет. Если сумму налога невозможно сразу же заплатить в полном объеме, ее можно рассрочить и выплачивать на основании платежного графика. Ходатайствовать о рассрочке очень просто – это можно сделать в онлайн-среде e-maksuamet.

Ниже приводим несколько примеров различных случаев, с которыми сталкивался Налогово-таможенный департамент

Пример 1

Три года назад Тоомас получил в наследство квартиру. Налоговый управляющий обратился к Тоомасу, чтобы выяснить, как он использовал квартиру. Тоомас объяснил, что квартира стоит пустой, так как он еще не решил, что с ней делать. В качестве подтверждения Тоомас предъявил коммунальные счета и счета за электричество, в которых отсутствовало потребление воды и электричества. Это стало подтверждением того факта, что Тоомас не получает доход от аренды. Следовательно, доход от аренды не подлежит декларированию в декларации о доходах физического лица.

Пример 2