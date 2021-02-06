Ныммеская жемчужина: продается прелестный дом с лучшим садом 2020 года

Собственно говоря, продается часть трехэтажного, построенного в 2018 году дома. Площадь выставленной на продажу части - 126 квадратных метров, земельный участок - 280 квадратных метров. Кстати, ухоженный участок был признан лучшим городским садом по версии издания Kodu ja Aed в 2020 году.

Часть дома в Нымме. ФОТО: KV.EE

Низкие коммунальные платежи, современный интерьер и прекрасный ухоженный участок позволили собственнику назначить дому цену в 340 000 евро.

Часть дома в Нымме. ФОТО: KV.EE

Так как дом отапливается тепловым насосом вода-воздух, жители дома не беспокоятся о высоких коммунальных платежах. В морозные зимние месяцы они едва достигают 140 евро, а летом держатся около 70 евро.

Часть дома в Нымме. ФОТО: KV.EE

В прекрасном ухоженном саду стоит садовый домик площадью 20 квадратных метров, в котором расположены сарай, летняя спальня, а также крытая терраса. В подвале жилого дома оборудована теплая кладовая.

Часть дома в Нымме. ФОТО: KV.EE