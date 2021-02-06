Сб, 6.02.2021
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Калле Лаанет
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«Манипулируют и вырывают из контекста»: NYT сообщает о российской инфокампании против западных вакцин

Вакцина &quot;Спутник&quot; ФОТО: BBC News

Российские СМИ, связанные с государством, ведут кампанию, направленную на ухудшение имиджа западных вакцин от COVID-19 и продвижение российского «Спутника V», заявили изданию The New York Times исследователи и американские чиновники. Об этом пишет Forbes.

The New York Times со ссылкой на исследователей и чиновников Госдепартамента утверждает, что российские медиа проводят кампанию, направленную на ухудшение имиджа вакцин от коронавируса, которые разработаны в США и Европе. По их словам, цель этих действий - убедить испаноязычную аудиторию в том, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее своих иностранных конкурентов.

Кампания сосредоточена на странах Латинской Америки, в том числе на Мексике и Аргентине, отмечает газета. По ее данным, она проводится в социальных сетях и поддерживается официальным Twitter-аккаунтом посольства России в Мехико.

«Каждая негативная история или проблема, связанная с американской вакциной, раздувается. При этом они наводняют пространство любыми позитивными сообщениями о российской вакцине», — заявил NYT Брет Шефер, член отслеживающий дезинформацию группы Alliance for Securing Democracy. Он отметил, что «почти всей» информацией, направленной на продвижение российской вакцины, «манипулируют», а также «вырывают ее из контекста».

Российские медиа, «поддерживаемые российским правительством», опубликовали в Facebook и Twitter «сотни ссылок» на новости о том, что американские вакцины могли стать причиной смерти людей, рассказали NYT исследователи. При этом они не упоминали о последовавших за ними сообщениях о том, что вакцины, скорее всего, причиной не были. 

В кампании участвуют телеканал RT и агентство Sputnik, утверждает издание. 

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