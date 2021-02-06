Фото и видео ⟩ В таллиннском ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар

Фото и видео ⟩ В таллиннском ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожарДополнено в 17:12!
Сегодня, 6 февраля, днем в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike. Спасатели боролись с огнем два часа.
Сегодня, 6 февраля, днем в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike. Спасатели боролись с огнем два часа.
В 13:42 в Спасательный департамент поступило сообщение, что горит ресторан Talleke ja Pullike в районе Какумяэ, сообщает Postimees. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша и люди были эвакуированы из здания.
По предварительным данным, пожар начался с кухни ресторана.
Спасатели ликвидировали пожар в 15:54. Никто не пострадал.
В ресторанах Talleke ja Pullike неоднократно случались пожары. В 2015 году спасатели тушили рестораны находившиеся в Таллинне на Эхитаяте-теэ и в волости Виймси в Хаабнеэме. Находящийся в Ыйсмяэ ресторан этой же сети горел в 2016 и 2017 годах. Во всех этих случаях причиной возгорания была неисправность вентиляции.