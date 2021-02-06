Фото и видео ⟩ В таллиннской ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар

Когда спасатели прибыли на место, горела крыша и люди были эвакуированы из здания.

В ресторанах Talleke ja Pullike неоднократно случались пожары. В 2015 году спасатели тушили рестораны находившиеся в Таллинне на Эхитаяте-теэ и в волости Виймси в Хаабнеэме. Находящийся в Ыйсмяэ ресторан этой же сети горел в 2016 и 2017 годах. Во всех этих случаях причиной возгорания была неисправность вентиляции.