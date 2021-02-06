Сб, 6.02.2021
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Март Хельме
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  • В таллиннской ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар
1 мин для прочтения

Фото и видео ⟩ В таллиннской ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар
Дополнено в 15:20!

Сегодня, 6 февраля, днем ​​в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike .

В 13:42 в Спасательный департамент поступило сообщение, что горит ресторан Talleke ja Pullike в районе Какумяэ, сообщает Postimees.

Когда спасатели прибыли на место, горела крыша и люди были эвакуированы из здания.

По предварительным данным, пожар начался с кухни ресторана. Около 15 часов пожар удалось взять под контроль. 

В ресторанах Talleke ja Pullike неоднократно случались пожары. В 2015 году спасатели тушили рестораны находившиеся в Таллинне на Эхитаяте-теэ и в волости Виймси в Хаабнеэме. Находящийся в Ыйсмяэ ресторан этой же сети горел в 2016 и 2017 годах. Во всех этих случаях причиной возгорания была неисправность вентиляции.

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