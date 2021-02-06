И снова о "дворце Путина" ⟩ «Я любил эту страну. И почему теперь я самый последний бандит, блин?»

Имя Ланфранко Чирилло вновь появилось в заголовках СМИ после выхода расследования об огромной секретной резиденции Владимира Путина в Геленджике. Впрочем, большинство статей о Чирилло — пересказ уже известного ранее, ведь о строительстве дворца по проекту итальянского архитектора стало известно еще десять лет назад.

Благодаря своей первой стройке в России для клиента, фамилии которого он уже не помнит, Чирилло познакомился с Вагитом Алекперовым (в 1993-м Алекперов стал президентом «Лукойла»), начал работать на крупные компании и их топ-менеджеров, а уже в 1995 году открыл офис на Новом Арбате.

«Через год мы заработали 15 миллионов долларов. Потом стабилизировались около 30–40 миллионов [годового оборота]», — говорил он в интервью итальянскому журналу.

В последующие годы Ланфранко проектировал объекты для крупных компаний вроде «Лукойла», «Газпрома» и «Новатэка», роскошные дома, апартаменты и целые коттеджные поселки, выполняя при этом и экзотические пожелания вроде тира в подвале или статуи заказчицы на территории ее особняка. В основном, говорит Чирилло, объекты располагались на Рублевке, но строил он и в Санкт-Петербурге, и за границей. Занимался Чирилло и дизайном интерьеров — двухуровневого пентхауса в жилищном комплексе «Полянка плаза», а также лодок и самолетов.

В течение следующих 20 лет итальянский архитектор обрастал знакомствами, связями, бизнесом и недвижимостью. «Жены миллиардеров звонили мне в Италию и заставляли лететь в Москву просто для того, чтобы узнать, как использовать новенькое столовое серебро или декантер для вина», — рассказывал Чирилло итальянскому бизнес-журналу.

Судя по базе данных «СПАРК-Интерфакс», в начале 2000-х Чирилло стал собственником квартиры в многоквартирном доме в Большом Козихинском переулке в Москве. Ланфранко указан как член правления ТСЖ «Тай», управляющего этим домом; сам он утверждает, что об этом жилтовариществе даже не слышал. По соседству с ним жильем владели представители топ-менеджмента «Лукойла»: Нелли Алекперова (сестра Вагита), Фикрет Алиев и Ярославль Петрашов.

Работу над объектом, который наделал столько шума в России в 2021 году, Ланфранко Чирилло начал в середине 2000-х. Свою причастность к проекту он не отрицает, однако отказывается подтвердить, что дворец связан с Владимиром Путиным. Этой же позиции Чирилло придерживался и раньше. Статусом «архитектора Путина» он гордится — однако подчеркивает, что «к сожалению, это неправда».

На вопрос, для кого именно проектировал дом в Геленджике, Чирилло отвечает: «Для „Стройгазконсалтинга“. Я кучу строил для „Стройгазконсалтинга“, я до фига строил на то время. Для кого? Что вы имеете в виду? Для „Стройгазконсалтинга“, для кого… Сделал свою работу, получил деньги». Что еще он проектировал для «Стройгазконсалтинга», Чирилло не уточнил.

Техзадание и прочие пожелания заказчика, по словам Чирилло, ему формулировал президент «Стройгазконсалтинга», на тот момент — Зияд Манасир. «Не знаю, как и с кем он был связан. Но в то время была сотня компаний, работающих на него», — говорит Ланфранко.