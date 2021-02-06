Картина дня: пожар в ресторане, будни Covid-отделения, нашествие тюленей и невеста Осиновского
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5544 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 589, то есть 10,6% от общего количества. Читать дальше...
Седьмой этаж крупнейшей больницы Западной Эстонии. Это самое высокое место в регионе, где лечат людей. Раньше этаж был поделен на две части: отделение внутренних болезней и инфекционный блок. Однако из-за пандемии коронавируса сейчас обе части заняты инфицированными. Читать дальше...
Сегодня днем в Таллинне произошел пожар в известном ресторане. В 13:42 Спасательный департамент получил сообщение, что горит ресторан Talleke and Pullike в районе Какумяэ. Читать дальше...
На этой неделе жительнице Таллинна, пожилой Кае, передвигающейся на тележке-ходунках, удалось попасть к врачу только благодаря журналистам передачи Reporter, которые заметили ее на непроходимом от снега тротуаре и помогли добраться до пункта назначения. Читать дальше...
Травля членов научного совета, консультирующего правительство Эстонии по вопросам борьбы с коронавирусом, шла и раньше, но на этой неделе достигла своего пика. Сразу два инцидента, один омерзительнее другого. Читать дальше...
Спутница жизни одного из самых богатых людей Эстонии Анастасия Удалова подняла на ноги крупный строительный проект своего мужчины и теперь намерена спасти гордость своей родины — парфюмерную и косметическую компанию Dzintars. Но есть много вещей, которые ей не нравятся. Читать дальше...
Для автовладельцев настали дорогие времена: цена барреля важнейшего для европейского рынка сорта нефти марки Brent значительно выросла, и Эстонии также грозит подорожание бензина. Читать дальше...
Масленица приближается, а полки магазинов уже заполнены масленичными булочками. Postimees провел свой тест, чтобы понять, какие "вастлакуккели" самые вкусные. Читать дальше...
Поскольку скоро начнется период подачи деклараций о доходах, то при помощи примеров руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус объясняет, каким образом следует декларировать доход от аренды и платить с него налоги. Читать дальше...
Ставшее модным в последнее время зимнее купание донесло до рядовых таллиннцев любопытный факт: подо льдом плавают тюлени. Пушистых морских обитателей видели даже в Адмиралтейском бассейне Старого порта Таллинна и в Центре зимнего плавания Кярдла. Рыбаки злятся на этих своеобразных конкурентов. Читать дальше...