Картина дня: пожар в ресторане, будни Covid-отделения, нашествие тюленей и невеста Осиновского

Коронавирус подтвержден еще у 589 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5544 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 589, то есть 10,6% от общего количества. Читать дальше...

ЖИЗНЬ В COVID-ОТДЕЛЕНИИ 〉 Родня заказала поминальный стол для пожилого родственника, а старик победил болезнь

Седьмой этаж крупнейшей больницы Западной Эстонии. Это самое высокое место в регионе, где лечат людей. Раньше этаж был поделен на две части: отделение внутренних болезней и инфекционный блок. Однако из-за пандемии коронавируса сейчас обе части заняты инфицированными. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 В Таллинне горит известный ресторан Talleke ja Pullike

Сегодня днем ​​в Таллинне произошел пожар в известном ресторане. В 13:42 Спасательный департамент получил сообщение, что горит ресторан Talleke and Pullike в районе Какумяэ. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 В какой сказке вы живете, Калле Кландорф?

На этой неделе жительнице Таллинна, пожилой Кае, передвигающейся на тележке-ходунках, удалось попасть к врачу только благодаря журналистам передачи Reporter, которые заметили ее на непроходимом от снега тротуаре и помогли добраться до пункта назначения. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Хайпуем как умеем, а умеем мы плохо

Травля членов научного совета, консультирующего правительство Эстонии по вопросам борьбы с коронавирусом, шла и раньше, но на этой неделе достигла своего пика. Сразу два инцидента, один омерзительнее другого. Читать дальше...

Сможет ли прекрасная невеста Олега Осиновского спасти национальное достояние Латвии?

Спутница жизни одного из самых богатых людей Эстонии Анастасия Удалова подняла на ноги крупный строительный проект своего мужчины и теперь намерена спасти гордость своей родины — парфюмерную и косметическую компанию Dzintars. Но есть много вещей, которые ей не нравятся. Читать дальше...

Цены на бензин в Эстонии грозят пойти вверх

Для автовладельцев настали дорогие времена: цена барреля важнейшего для европейского рынка сорта нефти марки Brent значительно выросла, и Эстонии также грозит подорожание бензина. Читать дальше...

ТЕСТ 〉 Какие масленичные булочки в этом году самые вкусные?

Масленица приближается, а полки магазинов уже заполнены масленичными булочками. Postimees провел свой тест, чтобы понять, какие "вастлакуккели" самые вкусные. Читать дальше...

СДАЕТЕ КВАРТИРУ? 〉 Налоговый департамент объясняет, как правильно платить налоги с арендной платы

Поскольку скоро начнется период подачи деклараций о доходах, то при помощи примеров руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус объясняет, каким образом следует декларировать доход от аренды и платить с него налоги. Читать дальше...

Нашествие тюленей удивляет зимних купальщиков и раздражает рыбаков