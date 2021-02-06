Коронавирус в Эстонии почти год: вопросы, которые до сих пор волнуют местных жителей

По словам Лутсар, изоляция потенциального инфекционного больного - одно из важнейших мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. Чем лучше изолированы близкие контакты, тем труднее вирусу распространяться в обществе. Находиться в качестве близкого контакта в изоляции неудобно, но нет ничего того, с чем нельзя справиться, пишет Postimees.
Хотя коронавирус распространяется в Эстонии уже почти год, все еще возникают вопросы о том, как вести себя близким контактам. Поэтому Лутсар составила подробный обзор того, кто считается близким контактом и как им вести себя.
1. Близкий контакт - человек, который находился на расстоянии менее двух метров и более 15 минут с человеком с положительным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2. В изоляции (оставаться дома и не встречаться с людьми в помещениях) следует оставаться сразу, как только вы узнаете о близком контакте.
3. Если не возникнет симптомов заболевания, изоляция продлится 10 дней.
SARS-CoV-2 - это вирус, передающийся от человека к человеку, для которого характерен длительный инкубационный период (2-14 дней; однако большинство все-таки заболевает в течение 10 дней), и в распространении вируса существенную роль играют бессимптомные на вид здоровые люди. Риск заражения после контакта с человеком с положительным ПЦР- тестом зависит от интенсивности контакта. Если вы живете с зараженным человеком в одном семейном хозяйстве, заболевают около 40% контактов, но в случае контактов в общине (работа, школа) заражаются около 4%. Общее правило гласит, что чем интенсивнее контакт, тем больше вероятность заражения. Также важно, что ношение масок/респираторов, соблюдение дистанции и мытье рук значительно снижают риск заражения, но не предотвращают заражение на 100%. Поскольку в настоящее время у нас нет никаких средств узнать, кто заражается в результате близкого контакта, а кто нет, чтобы предотвратить распространение вируса, все близкие контакты должны оставаться в самоизоляции, как только узнают о контакте.
Что такое близкий контакт?
Близким контактом считается человек, который находился на расстоянии ближе двух метров и дольше 15 минут с человеком с положительным ПЦР-тестом в то время, когда у человека либо положительный результат ПЦР и/или симптомы болезни, либо за 48 часов до появления симптомов и/или положительного теста. Контакты близких контактов зараженного (т.е. вторичные контакты) не считаются контактами с зараженным и на них изоляция не распространяется. Кроме того, в число близких контактов не входят ученики и учителя, которые, по усмотрению руководства школы, на всякий случай отправляют на дистанционное обучение, или работники, которых переводят на домашнюю работу, но у которых не было прямого контакта с положительным на SARS-CoV-2 человеком.
Когда оставаться в изоляции?
В карантине/изоляции следует оставаться, как только вы узнаете, что вы были в близком контакте, поэтому важно, чтобы люди с положительным результатом ПЦР-теста немедленно информировали своих знакомых о положительном результате теста. Это заблуждение, что на карантин человек не помещен до тех пор, пока ему не позвонят из Департамента здоровья. Департамент здоровья не сообщит вам ничего того, что вы еще не знаете. Находиться в изоляции/карантине неудобно, но это гораздо лучше, чем жить с осознанием того, что кто-то сильно заболел из-за вашей халатности.