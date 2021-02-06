Законно ли рассчитываться с хозяином за съемную квартиру наличными?
Многие считают, что в оплате съемной квартиры наличными есть что-то подозрительное. Так ли это и в чем заключается опасность, разбирался Kodustill.
Многие считают, что в оплате съемной квартиры наличными есть что-то подозрительное. Так ли это и в чем заключается опасность, разбирался Kodustill.
Наймодателю стоит договориться о получении оплаты наличными, если он хочет регулярно посещать свою сданную внаем квартиру и проверять, все ли там в порядке, пишет аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.
Получение с квартиранта наличных денег позволяет ежемесячно заходить в квартиру, чтобы убедиться: наниматель соблюдает чистоту, ничего не испортил и не сломал.
При расчете наличными наймодатель обязан написать расписку о получении оговоренной в договоре суммы.
Тем не менее, чаще рассчитываются с помощью банковского перевода. Это намного проще для сторон, им не требуется тратить время на согласование времени встречи. Кроме того, не нужно снимать со счета точную сумму.
Первый риск - возможность оказаться уличенным в сокрытии доходов. За этим непременно последуют штраф, требование выплатить налог и причитающуюся по закону пеню.
Второй риск заключается в том, что конфликты между нанимателем и наймодателем случаются довольно часто. И в случае расчета наличными у недовольного чем-то нанимателя появляется возможность наказать собственника квартиры, пожаловавшись на него в Налогово-таможенный департамент.
Важно иметь в виду, что для покрытия расходов, связанных со сдаваемой внаем недвижимостью, наймодатель может списывать с дохода от сдачи внаем жилого помещения 20 процентов. Для этого не нужно отдельно предъявлять расходные документы, отчисление в размере 20 процентов осуществляется автоматически в момент декларирования дохода от аренды.