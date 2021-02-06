Сб, 6.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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ООН обеспокоена ситуацией со свободой слова на Украине

Свое возмущение закрытием "каналов Медведчука" фракция ОПЗЖ в Верховной Раде высказывала, стоя за парламентской трибуной в полном составе. ФОТО: Andrei Ratmirov/Andrei Ratmirov/TASS

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность ситуацией со свободой слова на Украине после прекращения вещания в этой стране целого ряда телеканалов, передает DW.

"Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK повлияет на свободу выражения мнений на Украине", - говорится в заявлении УВКЧП, выложенном на странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook в субботу, 6 февраля.

"Решение (президента Украины - прим.ред.) привело к немедленной отмене лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине. Государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", - подчеркивается в заявлении.

Важность сбалансированного подхода

В тексте отмечается, что УВКПЧ признает противодействие дезинформации как законную деятельность государства, но при этом подчеркивает важность "сбалансированного подхода, чтобы избежать несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения". УВКПЧ обещало провести анализ ситуации и ознакомить заинтересованные стороны с его результатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK. Эти СМИ связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком. На  Украине Медведчука и других лидеров партии обвиняют в пророссийских настроениях.

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