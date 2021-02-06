Осторожно ⟩ На дорогах снег и лед: температура опустится до 25 градусов мороза
По сообщению центра управления движением, в субботу на дорогах зимние условия, из-за снега и льда дороги скользкие.
По сообщению центра управления движением, в субботу на дорогах зимние условия, из-за снега и льда дороги скользкие.
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог местами влажная или мокрая после обработки реагентом, между следами шин встречается смесь снега с реагентом. На дорогах встречаются покрытые льдом и скользкие участки, поэтому водителей просят быть осторожными. На севере Харьюмаа и в Пярнумаа легкие снегопады, на северном побережье местами поземка. На второстепенных дорогах утрамбованный снег и снежные заносы.
Вечером и ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдут легкие снегопады, вероятность осадков выше вблизи северного побережья. При прояснениях похолодает до 25 градусов мороза. Условия зимние, на дорогах будет скользко от снега и льда.
Департамент транспорта напоминает водителям, что риск бокового скольжения выше во время обгонов.