Сб, 6.02.2021
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Март Хельме
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  • На дорогах снег и лед: температура опустится до 25 градусов мороза
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Осторожно ⟩ На дорогах снег и лед: температура опустится до 25 градусов мороза

Метель. Иллюстративное фото. ФОТО: shutterstock.com

По сообщению центра управления движением, в субботу на дорогах зимние условия, из-за снега и льда дороги скользкие.

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог местами влажная или мокрая после обработки реагентом, между следами шин встречается смесь снега с реагентом. На дорогах встречаются покрытые льдом и скользкие участки, поэтому водителей просят быть осторожными. На севере Харьюмаа и в Пярнумаа легкие снегопады, на северном побережье местами поземка. На второстепенных дорогах утрамбованный снег и снежные заносы.

Вечером и ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдут легкие снегопады, вероятность осадков выше вблизи северного побережья. При прояснениях похолодает до 25 градусов мороза. Условия зимние, на дорогах будет скользко от снега и льда.

Департамент транспорта напоминает водителям, что риск бокового скольжения выше во время обгонов.

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