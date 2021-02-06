Коронавирус в доме призрения: трое зараженных умерли из-за обострения хронических заболеваний, пятеро попали в больницу

«Тотальное тестирование в отделении Covid проводилось дважды, а третье тестирование запланировано на понедельник, - сказал в пятницу член правления компании Юло Тулик. - На прошлой неделе в результате тестирования был обнаружен один положительный клиент, а тесты всех остальных клиентов и сотрудников были отрицательными».

Тулик сказал, что у зараженных коронавирусом сейчас проявились следующие симптомы: небольшая температура, усталость, слабость и боли во всем теле (в области спины, ногах и т. д.).

В больницу отправлены пятеро клиентов, у которых появились трудности с дыханием и ухудшилось состояние здоровья. «На данный момент в другой мир ушли трое клиентов, у которых был обнаружен коронавирус, но причиной смерти стали хронические заболевания», - сказал он.

Юло Тулик. ФОТО: Maarius Suviste

Тулик сказал в пятницу, что ситуация в доме по уходу стабильная, симптомы все меньше проявляются и он надеется, что подобное положение сохранится и дальше. «Если в понедельник новых зараженных не добавится, можно будет постепенно смягчать ограничения», - отметил член правления.

Говоря о вакцинации в доме призрения, он сказал, что она прошла хорошо. «Мы закончили с первой дозой. В некоторых случаях вакцинация была перенесена например, для находящихся в больнице/дома клиентов и в случае отделения Covid. Мы сможем сказать окончательное количество отказавшихся и согласившихся только тогда, когда мы завершим со второй дозой, но к настоящему времени большинство клиентов согласились на вакцинацию, и есть небольшой процент отказавшихся», - сказал Юло Тулик.

В доме призрения Хелленурме приостановлено посещение клиентов с 25 ноября. По словам Тулика, в главном здании дома по уходу 205 клиентов и 73 работника, а также 12 конторских работников.