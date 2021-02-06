Сб, 6.02.2021
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Майлис Репс
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  • Пьяные водители и нападение на полицейского: как прошел очередной комендантский час в Латвии
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Пьяные водители и нападение на полицейского: как прошел очередной комендантский час в Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere / LETA

Во время комендантского часа в ночь с пятницы на субботу, 6 февраля, работники латвийской полиции задержали троих находящихся в состоянии алкогольного опьянения автоводителей и одного пьяного велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции Латвии.

В одном из случаев, который произошел в Сейском крае, около 23:20 была остановлена машина марки Audi, водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения (1,86 промилле) и не имел прав на управление авто.

Также полицейские сталкиваются с агрессивностью нарушителей. Например, в Добельском крае после 22:00 полицейские подошли к находившемуся на улице мужчине. Однако он, ничего не объясняя, толкнул полицейского и бросился бежать.

Когда полицейские его догнали, мужчина продолжил сопротивление и нанес инспектору полиции травмы.

После этого мужчина забежал в свое жилище и закрылся, однако он был идентифицирован, поскольку и ранее попадал в поле зрения полиции.

В общей сложности за время комендантского часа в ночь с пятницы на субботу Госполиция Латвии вместе с полициями самоуправлений, Государственной пограничной охраной и Земессардзе проверила 4604 человека, из них 3675 человек находились на улице по уважительной причине и имели при себе заполненное подтверждение этого факта.

С 428 жителями проведены разъяснительные беседы. В 267 случаях открыты процессы об административных нарушениях, а также подготовлены 77 сообщений о начале процессов об административных нарушениях.

Госполиция напоминает, что и в ночь с субботы на воскресенье, 7 февраля, с 22:00 до 5:00 для сокращения распространения Covid-19 в Латвии будет действовать комендантский час.

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