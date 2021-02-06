Видео ⟩ Городские лисы охотятся на птиц и кошек

На видео заснято, как охотящаяся на птицу лиса забирается на дерево, спускается с него и бежит к следующему дереву. Лазящая по деревьям лиса — не самое привычное зрелище, чаще городскую лицу можно увидеть, когда она роется в мусоре.

Профессор отделения зоологии Тартуского университета Урмас Саарма говорит, что количество городских лиспостепенно увеличивается, хотя непосредственного подсчета не проводилось. Однако изучалось отношение людей к ним.

По словам Саарма, большинство людей относятся к бродящим по городу лисам положительно. Согласно последнему опросу, более половины участников заявили, что их не беспокоит присутствие лис в городе или им даже нравится встречать лис в городе.

«Однако почти треть респондентов обеспокоены, а семь процентов считают, что лис в населенных пунктах следует полностью уничтожить. Основная проблема заключается в том, что лисы могут распространять опасные заболевания среди людей и домашних животных», - сказал Саарма, добавив, что благодаря успешной кампании вакцинации количество лис в Эстонии за последние годы резко увеличилось, и они надеются, что им будет легче найти пищу в городах.

По словам Саарма, городские лисы не представляют прямой угрозы для людей. Городские лисы также переносят меньше болезней, чем их лесные сородичи. Опасное для человека заболевание альвеолярный эхинококкоз вызывается ленточным червем альвеококка, переносимым лисами в кишечнике и не доставляющим им серьезных неприятностей. Но если яйца альвеококка попадают в организм человека, следует опасаться худшего. По данным ученого, 30 процентов лесных лисиц являются переносчиками болезни. Они заражаются от съеденных грызунов, которые также являются перносчиками паразита.

Университетские ученые изучили фекалии городских лис и обнаружили, что, вероятно, из-за разницы в пропитании городские лисы намного здоровее лесных: только у семи процентов в фекалиях были яйца альвеококка. По словам Саарма, это может свидетельствовать о том, что лисы в городе едят меньше грызунов.

«Человеку не строит напрямую бояться городских лис, но нельзя терять бдительность, поскольку болезнь даст человеку о себе знать только через 10-15 лет. Тогда никто не вспомнит, откуда она взялась», - предупреждает Саарма.