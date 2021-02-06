Премьер-министр Литвы: вакцина «Спутник V» - очередное гибридное оружие Путина

В коротком сообщении в Twitter на английском языке премьер-министр Литвы раскритиковала президента России.

"Говорят, что "Спутник V" является хорошей вакциной, но Путин не хочет использовать ее для лечения своего народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие, чтобы иметь возможность разделять и властвовать. В этом нет ничего нового и хорошего для человечества", - пишет Шимоните.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 5, 2021

Глава правительства подтвердила в пятницу, что Литва не будет закупать российскую вакцину. "Эта вакцина не была зарегистрирована ни в одной стране Европейского Союза, и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ее не оценивала", - сказал Шимоните на пресс-конференции. Она также добавила, что решения принимает EMA, а не Жозеп Боррель.

Комментарий премьер-министра стал ответом на встречу в Москве в пятницу между главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Недавно глава дипломатии ЕС выразил надежду, что вакцина против Covid-19, разработанная Россией, может быть использована всеми 27 странами-членами ЕС в ближайшем будущем, поскольку вакцина может быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.