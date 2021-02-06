Сб, 6.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Премьер-министр Литвы: вакцина «Спутника V» - очередное гибридное оружие Путина
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Премьер-министр Литвы: вакцина «Спутника V» - очередное гибридное оружие Путина

ФОТО: shutterstock.com/Apollo kolāža

В пятницу, 5 февраля, подтвердив, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" против Covid-19, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в Twitter, что предложение этих вакцин миру является еще одним "гибридным оружием" президента России Владимира Путина для того, чтобы "разделить и влавствовать", сообщает Rus.TVNET со ссылкой на литовское издание 15min.

В коротком сообщении в Twitter на английском языке премьер-министр Литвы раскритиковала президента России.

"Говорят, что "Спутник V" является хорошей вакциной, но Путин не хочет использовать ее для лечения своего народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие, чтобы иметь возможность разделять и властвовать. В этом нет ничего нового и хорошего для человечества", - пишет Шимоните.

Глава правительства подтвердила в пятницу, что Литва не будет закупать российскую вакцину. "Эта вакцина не была зарегистрирована ни в одной стране Европейского Союза, и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ее не оценивала", - сказал Шимоните на пресс-конференции. Она также добавила, что решения принимает EMA, а не Жозеп Боррель.

Комментарий премьер-министра стал ответом на встречу в Москве в пятницу между главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Недавно глава дипломатии ЕС выразил надежду, что вакцина против Covid-19, разработанная Россией, может быть использована всеми 27 странами-членами ЕС в ближайшем будущем, поскольку вакцина может быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Больше комментариев по этой теме не будет. "Спутник V" определенно не та вакцина, которую мы включили в наш портфель вакцинаций", - добавила Шимоните на пресс-конференции в пятницу, 5 февраля.

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