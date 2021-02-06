Уголовное дело о гибели пятилетнего Ивана прекращено

Осенью прошлого года латвийская прокуратура подтвердила LETA, что в уголовном деле оценивалась возможная ответственность двух водителей автобусов. Теперь пресс-секретарь Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева пояснила, что уголовное дело было прекращено в конце прошлого года, поскольку состав преступления не был установлен.

Лица не осознавали опасность своих действий или бездействия, так как 1 июля 2017 года они не были проинформированы о том, что мальчик оставлен без присмотра, и находится в опасном для жизни состоянии, заявила полиция.

Пятилетний Иван Берладин в июле 2017 года вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Полиция выяснила, что мальчик, вероятно, перепутал остановки автобуса и уехал в направлении Гробини. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края. Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур.

Полиция возбудила несколько уголовных дел, чтобы точно выяснить обстоятельства исчезновения и смерти мальчика, а также оценить возможную ответственность родителей и водителя автобуса, который вез мальчика в день его исчезновения.

В связи с исчезновением мальчика прокуратура обвинила бывшую сотрудницу Курземского регионального управления государственной полиции в бездействии. Она не передала полученную информацию о возможном местонахождении Ивана должностным лицам, разыскивающим мальчика.

Прокуратура присудила сотруднице полиции принудительные работы.

Осенью прошлого года прокуратура Курземского судебного округа применила к матери ребенка 140 часов принудительных работ и условного надзора сроком на один год.