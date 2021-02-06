Редкий случай: жительница Таллинна дважды переболела коронавирусом

В первый раз Катрин заразилась в марте: тогда основным симптомом была боль в животе, но сделанный перед выходом с больничного на работу тест на коронавирус оказался положительным, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"А второй раз, в ноябре, я, как близкоконтактная оказалась в самоизоляции, и за день до назначенного теста у меня проявились все симптомы коронавируса: высокая температура, слабость, мышечные боли, пропали вкусы и запахи", - рассказала Катрин.

Врачи так и не дали ей ответ, почему она заразилась во второй раз, но предполагают, что возможно речь идет о разных штаммах вируса или у нее ослаб к нему иммунитет.