Редкий случай: жительница Таллинна дважды переболела коронавирусом
Жительница Таллинна Катрин - одна из тех редких людей, кто переболел коронавирусом дважды, и оба раза болезнь протекала тяжело.
Жительница Таллинна Катрин - одна из тех редких людей, кто переболел коронавирусом дважды, и оба раза болезнь протекала тяжело.
В первый раз Катрин заразилась в марте: тогда основным симптомом была боль в животе, но сделанный перед выходом с больничного на работу тест на коронавирус оказался положительным, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"А второй раз, в ноябре, я, как близкоконтактная оказалась в самоизоляции, и за день до назначенного теста у меня проявились все симптомы коронавируса: высокая температура, слабость, мышечные боли, пропали вкусы и запахи", - рассказала Катрин.
Врачи так и не дали ей ответ, почему она заразилась во второй раз, но предполагают, что возможно речь идет о разных штаммах вируса или у нее ослаб к нему иммунитет.
По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, то, насколько сильный иммунитет возникает - очень индивидуально, но если брать средние показатели, он должен держаться где-то около шести месяцев или согласно новым исследованиям - до восьми месяцев.