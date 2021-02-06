Фото и видео ⟩ Пыль Сахары окрасила небо Европы в оранжевый цвет
Сильные ветры принесли значительное количество пыли из пустыни Сахара в несколько европейских стран. Из-за этой пыли небо во многих частях Европы стало оранжевым, пишет Rus.TVNET.
Сильные ветры принесли значительное количество пыли из пустыни Сахара в несколько европейских стран. Из-за этой пыли небо во многих частях Европы стало оранжевым, пишет Rus.TVNET.
Многие СМИ сообщают, что "оранжевое небо" наблюдается в нескольких европейских странах - Швейцарии, Франции, Италии, Испании и других странах.
Фотографы спешат сделать уникальные кадры. В социальных сетях люди говорят, что атмосфера на улице напоминает прогулку по Марсу.
Однако специалисты призывают людей не выходить на улицу без надобности, особенно пожилых людей с проблемами дыхания.
Местным жителям также рекомендуют держать окна закрытыми.
Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) February 6, 2021
🎥 @montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw
Image qu'on croirait sortie d'une ville désertique... Clermont-Ferrand sous un ciel ocre, témoignant des poussières et du #sable remontant du #Sahara ce samedi. Le vent du Sud s'est renforcé, faisant grimper la température de 10 à 15°C en quelques minutes cet après-midi ! pic.twitter.com/LRAE1hRFge— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 6, 2021
Strasbourg aux couleurs du sable du Sahara 😳 ! pic.twitter.com/ILFcqon2uW— pat (@p_bischetti) February 6, 2021
D’autres images hallucinantes de @grandvalira par 📷 @unaportepuymorens un épisode exceptionnel de #sablesaharien #andorra pic.twitter.com/DcMYlzqj4V— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 6, 2021
Le Sahara laisse son empreinte aujourd’hui dans la vallée de Chamonix #sahara pic.twitter.com/NfScdCQOcq— Nature 🏜 Exploration 🔭 (@naturesio) February 6, 2021