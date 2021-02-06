Сб, 6.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Фото и видео ⟩ Пыль Сахары окрасила небо Европы в оранжевый цвет

Небо и снег в Швейцарии поменяли цвет из-за пыли из пустыни. ФОТО: LAURENT GILLIERON/AP/Scanpix

Сильные ветры принесли значительное количество пыли из пустыни Сахара в несколько европейских стран. Из-за этой пыли небо во многих частях Европы стало оранжевым, пишет Rus.TVNET.

Многие СМИ сообщают, что "оранжевое небо" наблюдается в нескольких европейских странах - Швейцарии, Франции, Италии, Испании и других странах.

Фотографы спешат сделать уникальные кадры. В социальных сетях люди говорят, что атмосфера на улице напоминает прогулку по Марсу.

Однако специалисты призывают людей не выходить на улицу без надобности, особенно пожилых людей с проблемами дыхания.

Местным жителям также рекомендуют держать окна закрытыми.

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