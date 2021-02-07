Вс, 7.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Испытания вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в июне

Вакциная &quot;Спутником V&quot; ФОТО: BBC News

Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях может начаться в июне, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Как любой лекарственный препарат можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении. Если все будет хорошо, то, я надеюсь, с июня месяца мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", - сказал Гинцбург в интервью.

Центр им.Гамалеи Минздрава разработал первую в РФ вакцину от коронавируса "Спутник V". Она прошла все необходимые испытания, показала высокую эффективность и была зарегистрирована Минздравом.

Препарат прошел исследования для применения на пожилых людях и был рекомендован и для этой возрастной категории. В Казахстане 1 февраля началась вакцинация населения этой российской вакциной.

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