Испытания вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в июне

"Как любой лекарственный препарат можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении. Если все будет хорошо, то, я надеюсь, с июня месяца мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", - сказал Гинцбург в интервью.