Россия выдала Испании разыскиваемого за убийства литовца
Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.
Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.
Правоохранители получили информацию, что мужчина — гражданин Литвы, его разыскивали испанские и литовские власти за незаконное лишение свободы и убийства.
Генпрокуратура России заявила, что удовлетворила ходатайство Испании о выдаче подозреваемого.
Согласно обвинению, в 2017 году в испанском Аликанте Вяткевичюс во время ссоры убил мужчину с помощью молотка и кухонного ножа. Кроме того, у него и его сообщника было большое количество марихуаны, которое позже было обнаружено в их доме.
В октябре 2017 года суд Аликанте выдал европейский ордер на арест подозреваемого.