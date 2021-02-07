В зимних учениях Скаутского батальона примет участие около 600 военнослужащих
На начинающихся в воскресенье учениях Скаутский батальон отработает военные действия в зимних условиях, в учениях примет участие около 600 военнослужащих.
На начинающихся в воскресенье учениях Скаутский батальон отработает военные действия в зимних условиях, в учениях примет участие около 600 военнослужащих.
На проходящих на центральном полигоне Сил обороны учениях Wintercamp Скаутский батальон отработает навыки военного дела и конвенционные боевые действия, передало Министерство обороны.
В ежегодных учениях в этом году примет участие около 600 военнослужащих разведроты Скаутского батальона, боевой группы союзников и ВВС.
Учения пройдут с воскресенья по пятницу.