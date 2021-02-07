Вс, 7.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • В зимних учениях Скаутского батальона примет участие около 600 военнослужащих
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В зимних учениях Скаутского батальона примет участие около 600 военнослужащих

Scoutspataljoni õppus Teraskilp ФОТО: Kaitseväe peastaap

На начинающихся в воскресенье учениях Скаутский батальон отработает военные действия в зимних условиях, в учениях примет участие около 600 военнослужащих.

На проходящих на центральном полигоне Сил обороны учениях Wintercamp Скаутский батальон отработает навыки военного дела и конвенционные боевые действия, передало Министерство обороны.

В ежегодных учениях в этом году примет участие около 600 военнослужащих разведроты Скаутского батальона, боевой группы союзников и ВВС.

Учения пройдут с воскресенья по пятницу.

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