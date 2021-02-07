Анетт Контавейт прошла в Австралии в финал, но его отменили

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ( WTA 23 ) в воскресенье в полуфинале Grampians Trophy победила в Мельбурне гречанку Марию Саккари (WTA 22) со счетом 2: 6, 6: 3, 11: 9.

Финал этого турнира не разыгрывается, поскольку из-за позитивного результата теста на коронавирус сотрудника отеля пропущен один игровой день. Открытый чемпионат Австралии начинается в понедельник.

Таким образом, Контавейт заработала очки в таблице лидеров и призовые деньги.

Контавейт выразила сожаление, что организаторы решили не проводить финал из-за смещения расписания. «Мне очень жаль, что нас не допустят до финала. Это решение было принято без консультации с игроками », - сказала Контавейт эстонским журналистам.