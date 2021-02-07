Вс, 7.02.2021
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Майлис Репс
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  • Анетт Контавейт прошла в Австралии в финал, но его отменили
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Анетт Контавейт прошла в Австралии в финал, но его отменили

Anett Kontaveit võitlemas mängus Maria Sakkariga. ФОТО: JASON O'BRIEN/EPA/Scanpix

Анетт Контавейт прошла в Австралии в финал, который проводиться не будет.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ( WTA 23 ) в воскресенье в полуфинале Grampians Trophy  победила  в Мельбурне гречанку Марию Саккари (WTA 22) со счетом 2: 6, 6: 3, 11: 9.

Финал этого турнира не разыгрывается, поскольку  из-за позитивного результата теста на коронавирус сотрудника отеля пропущен один игровой день. Открытый чемпионат Австралии  начинается в понедельник.

Таким образом, Контавейт заработала очки в таблице лидеров и призовые деньги.

Контавейт выразила сожаление, что организаторы решили не проводить финал из-за смещения расписания. «Мне очень жаль, что нас не допустят до финала. Это решение было принято без консультации с игроками », - сказала Контавейт эстонским журналистам.

В первом туре Открытого чемпионата Австралии по теннису, который пройдет на тех же кортах, Контавейт встретится со старой белорусской знакомой Александрой Саснович.

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