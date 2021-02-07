Эксперты назвали неожиданную причину мутаций коронавируса
Коронавирус может мутировать после переливания плазмы пациентам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.
Коронавирус может мутировать после переливания плазмы пациентам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.
Как выяснили специалисты, из-за лечения заразившихся плазмой коронавирус может изменяться. Из-за этого он становится менее восприимчивым к антителам иммунной системы.
Британские врачи больше трех месяцев лечили пациента, перенесшего рак. Медики отслеживали, как мутировал коронавирус в его организме. После лечения плазмой вирус значительно изменился, в том числе в ключевом «белке-шипе», с помощью которого заражаются здоровые клетки.
Кроме того, ученые обнаружили, что вирус мутирует у пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими инфекциями.
«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — приводятся слова профессора клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.
По его словам, плазма не навредила пациенту, но и не принесла положительного эффекта.