Вс, 7.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Глава МИД Эстонии - о визите Борреля: время было выбрано неудачно

Eva-Maria Liimets ФОТО: Välisministeerium

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс осудила визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отметив, что время для этого визита выбрано недачно.

Лийметс также хотела бы встретиться с Боррелем в ближайшее время, чтобы обсудить результаты этого визита.

«Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом тюремный приговор Навальному и, как и другие  лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения. К сожалению, Навальный по-прежнему в тюрьме и ему уже инкриминировано новое «преступление». Нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, если это было невозможно устроить, с представителем Антикоррупционного фонда (ФБК)", - отметила Лийметс.

Как считает Лийметс, Жозеп Боррель должен был бы также отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.

Эстония - одно из государств-членов, поднявших вопрос о введении таких санкций.

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