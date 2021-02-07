Глава МИД Эстонии - о визите Борреля: время было выбрано неудачно

«Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом тюремный приговор Навальному и, как и другие лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения. К сожалению, Навальный по-прежнему в тюрьме и ему уже инкриминировано новое «преступление». Нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, если это было невозможно устроить, с представителем Антикоррупционного фонда (ФБК)", - отметила Лийметс.