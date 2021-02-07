Вс, 7.02.2021
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Индрек Касела
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В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам

Zviedru policists robežkontroles punktā pielaiko gāzmasku ФОТО: Reuters/ScanPix

В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам: в Дании они должны пройти тест на коронавирус и самоизоляцию, а в Швеции - предъявить отрицательный тест на коронавирус.

В Швеции это требование вступает в силу в субботу, 6 февраля, а в Дании - в воскресенье.

В Швеции иностранные иммигранты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус давностью не более 48 часов, это требование будет применяться к лицам старше 18 лет и будет действовать до 31 марта.

В Дании и граждане, и иностранцы должны пройти тестирование на коронавирус в течение 24 часов после въезда и перейти на самоизоляцию на срок десяти дней.

Правительства обеих стран объявили, что эти меры принимаются для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.

В Дании с населением 5,8 миллиона человек зарегистрировано около 200 000 случаев нового коронавируса и 2200 человек умерли от Covid-19. В Швеции с ее населением 10,3 миллиона человек зарегистрировано более 588000 случаев нового коронавируса, и 12 115 человек умерли от Covid-19.

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