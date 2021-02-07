В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам

В Швеции это требование вступает в силу в субботу, 6 февраля, а в Дании - в воскресенье.

В Швеции иностранные иммигранты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус давностью не более 48 часов, это требование будет применяться к лицам старше 18 лет и будет действовать до 31 марта.

В Дании и граждане, и иностранцы должны пройти тестирование на коронавирус в течение 24 часов после въезда и перейти на самоизоляцию на срок десяти дней.

Правительства обеих стран объявили, что эти меры принимаются для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.