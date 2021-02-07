В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам

В Швеции это требование вступает в силу в субботу, 6 февраля, а в Дании - в воскресенье.
В Швеции иностранные иммигранты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус давностью не более 48 часов, это требование будет применяться к лицам старше 18 лет и будет действовать до 31 марта.
В Дании и граждане, и иностранцы должны пройти тестирование на коронавирус в течение 24 часов после въезда и перейти на самоизоляцию на срок десяти дней.
Правительства обеих стран объявили, что эти меры принимаются для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.
В Дании с населением 5,8 миллиона человек зарегистрировано около 200 000 случаев нового коронавируса и 2200 человек умерли от Covid-19. В Швеции с ее населением 10,3 миллиона человек зарегистрировано более 588000 случаев нового коронавируса, и 12 115 человек умерли от Covid-19.