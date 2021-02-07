Галерея ⟩ Фотограф запечатлел в небе над Эстонией красивое природное явление

Метеоролог Юри Каменик сказал, что в холодные и тихие зимние дни можно увидеть световые столбы, иногда называемые солнечными столбами, хотя зачастую солнце не имеет ничего общего с этим ореолом.

Каменик сказал, что столбики могут появляться и под источником света, тогда свет отражается от верхней основной грани кристаллов льда. «Фактически, нет никакого столба, до наблюдателей доходят просто миллионы вспышек света, которые производят впечатление столба», - сказал Каменик.

Столбы света обычно находятся на высоте от 5 до 20 ° над горизонтом, но в некоторых случаях могут достигать почти зенита.