Bloomberg: ФРГ неизбежно откажется от "Северного потока — 2"

Он считает, что спустя некоторое время между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдет "неприятный разговор" о России и трубопроводе. По утверждению автора материала, "напряженность между США и Германией", которая "номинально" является "ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать".

Он полагает, что немецкий канцлер "держится" за проект лишь для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток — 2" также позволяет иметь Меркель "козырь" на переговорах с главой Белого дома.

Журналист напомнил, что в сентябре в ФРГ пройдут федеральные выборы. По его мнению, Меркель уйдет со своего поста.

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтики до Германии.

Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ.