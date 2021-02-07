Коронавирус диагностирован еще у 417 жителей Эстонии, пять человек скончались

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 202 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 141 новый случай заболевания в Харьюмаа приходится на Таллинн.

56 новых положительных результатов тестирования были добавлены в Ида-Вирумаа, 38 - в Тартуском уезде, 26 - в Пярнуском уезде, по 16 - в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа, 13 - в Вырумаа и 10 - в Вильяндимаа. 9 новых положительных результатов тестов было получено в Йыгевамаа, 8 - в Пыьлвамаа, 7 - на Сааремаа, 4 - в Ярвамаа, по 3 - в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа и один - на Хийумаа. В случае пяти положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 543,1, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 10,8%.

За последние сутки скончались пять человек с коронавирусом: 91-летняя женщина, 90-летний мужчина, 86-летний мужчина, 86-летняя женщина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 461 человек, инфицированный коронавирусом.

Всего в течение дня в больницах было открыто 28 новых случаев COVID-19, а 425 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Из них 33 пациента нуждаются в интенсивной терапии, 16 из которых находятся на контролируемом дыхании.

8 человек отправили домой, 6 человек перевели в обычную палату.

больницах закрыто 2699 случаев COVID-19 в отношении 2652 человек. По состоянию на 7 февраля выздоровели 37 788 человек. Из них у 26 346 человек (69,7%) заболевание было прекращено, у 11 442 человека (30,3%) результат теста был положительным более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 35 905 человек, а 17 519 человек получили две дозы.

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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 242 749 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2062 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 617.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.