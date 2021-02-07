Вс, 7.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Коронавирус диагностирован еще у 417 жителей Эстонии, пять человек скончались
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Коронавирус диагностирован еще у 417 жителей Эстонии, пять человек скончались

Маска. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3608 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,6% от общего количества тестов. За сутки скончались 5 человек.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 202 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 141 новый случай заболевания в Харьюмаа приходится на Таллинн.

56 новых положительных результатов тестирования были добавлены в Ида-Вирумаа, 38 - в Тартуском уезде, 26 - в Пярнуском уезде, по 16 - в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа, 13 - в Вырумаа и 10 - в Вильяндимаа. 9 новых положительных результатов тестов было получено в Йыгевамаа, 8 - в Пыьлвамаа, 7 - на Сааремаа, 4 - в Ярвамаа, по 3 - в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа и один - на Хийумаа. В случае пяти положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 543,1, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 10,8%.

За последние сутки скончались пять человек с коронавирусом: 91-летняя женщина, 90-летний мужчина, 86-летний мужчина, 86-летняя женщина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 461 человек, инфицированный коронавирусом.

Всего в течение дня в больницах было открыто 28 новых случаев COVID-19, а 425 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Из них 33 пациента нуждаются в интенсивной терапии, 16 из которых находятся на контролируемом дыхании.

 8 человек отправили домой, 6 человек перевели в обычную палату.

больницах закрыто 2699 случаев COVID-19 в отношении 2652 человек. По состоянию на 7 февраля выздоровели 37 788 человек. Из них у 26 346 человек (69,7%) заболевание было прекращено, у 11 442 человека (30,3%) результат теста был положительным более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 35 905 человек, а 17 519 человек получили две дозы.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 242 749 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2062 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 617.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии остается высокой

Интенсивность заражения COVID-19 остается высокой по всей Эстонии. Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако проблемой по-прежнему остается большая заполняемость койко-мест в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19.

С понедельника было восстановлено контактное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При участии в контактном обучении следует принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При возникновении симптомов заболевания следует немедленно остаться дома и при первой возможности связаться со своим центром семейных врачей или же позвонить по консультационному номеру семейных врачей 1220. Первоочередными профилактическими мерами против распространения коронавирусной инфекцией являются надлежащая гигиена рук, соблюдение дистанции и ношение маски; также старайтесь не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

Придерживаясь установленных ограничений, мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно больше учащихся могли посещать учебные заведения и участвовать в контактном обучении. В Эстонии насчитывается чуть более ста школ, где в настоящее время у кого-то из школьного коллектива диагностирован COVID-19; что касается дошкольных учреждений, то их количество составляет около пятидесяти.

С этого года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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