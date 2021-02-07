Министр экономики Германии против отказа от "Северного потока - 2"

"Экономические связи, существующие уже много десятилетий, и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если "Северный поток - 2" не будет достроен, то Россия в результате отнюдь не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку "Северный поток - 1" и газопровод через Украину продолжают работать. Но германские предприятия потеряют гигантские инвестиции. Поэтому я настоятельно призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ, пишет Deutsche Welle.

В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемым "ясный ответ" Евросоюза на приговор Навальному. "Приговор Алексею Навальному - неслыханное деяние, не имеющее ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить ясный ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Но это может быть лишь ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.