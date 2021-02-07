Спасатели просят не выходить на лед проточных водоемов

В четверг спасатели в Тарту с помощью спасательной доски помогли мальчику, попавшему в беду на льду у моста Кроонуайа. Чтобы избежать повторения подобных опасных ситуаций, в пятницу на берегу Эмайыги установили предупреждающие плакаты.

Все районы Эмайыги, где спасатели измерили толщину льда, отмечены на карте красным цветом, то есть выходить на них смертельно опасно. По сообщению спасательного департамента, состояние льда на проточных водоемах переменчивое, выходить на него опасно даже несмотря на морозы.