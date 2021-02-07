Вс, 7.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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"С нас хватит!": в Дании продолжатся протесты против связанных с Covid-19 ограничений

Протесты в Дании ФОТО: RITZAU SCANPIX / via REUTERS

Сотни людей вышли на улицы Копенгагена вечером в субботу, 6 февраля, в знак протеста против ограничений против Covid-19 и намерения правительства ввести цифровой сертификат вакцинации, пишет Rus.TVNET.

Возле здания парламента собралось около 600 протестующих. Наибольшее недовольство среди них вызвал план правительства по разработке цифровых паспортов вакцины для облегчения поездок за границу и восстановления открытого общества.

Организаторы протестов считают, что такие паспорта непреднамеренно обяжут людей пройти вакцинацию и тем самым еще больше ограничат личные свободы.

Вакцинация в Дании не является обязательной.

Протестующие прошли через центр Копенгагена с факелами, скандируя "С нас хватит" и "Свободу Дании".

На плакате протестантов премьер-министр Дании Мете Фредриксен был изображен похожим на северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Галерея: протесты в Дании 

Большое количество сотрудников полиции обеспечивали безопасность во время протестов, демонстрация в целом была мирной.

Две недели назад во время подобных акций протеста сожгли куклу, напоминающую премьер-министра. В связи с этим за угрозы Фредриксену задержали двух человек.

В Дании с населением 5,8 миллиона человек зарегистрировано около 200 000 случаев нового коронавируса, 2200 человек скончались от инфекции.

Чтобы ограничить распространение Covid-19, в Дании были закрыты бары, рестораны и магазины, в которых не продаются предметы первой необходимости. Правительство продлило эти ограничения как минимум до 28 февраля.

Однако начальные школы смогут возобновить работу с понедельника, 8 февраля.

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