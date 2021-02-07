Вс, 7.02.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна
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Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна

Kiirabiauto. ФОТО: Mailiis Ollino

Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем, пишет Postimees.

Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья.

В 11.45 у дома на Пярнуском шоссе,10 машина скорой помощи, ехавшая с проблесковыми маячками и сиреной, столкнулась с автомобилем Audi.

Скорая помощь доставила пассажира Audi в больницу. 

Нарушено движение транспорта в направлении круга Виру, в том числе трамвайное движение. 

Обстоятельства аварии уточняются. 

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