Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна

Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья.

В 11.45 у дома на Пярнуском шоссе,10 машина скорой помощи, ехавшая с проблесковыми маячками и сиреной, столкнулась с автомобилем Audi.

Скорая помощь доставила пассажира Audi в больницу.

Нарушено движение транспорта в направлении круга Виру, в том числе трамвайное движение.