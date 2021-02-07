Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна
Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем, пишет Postimees.
Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем, пишет Postimees.
Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья.
В 11.45 у дома на Пярнуском шоссе,10 машина скорой помощи, ехавшая с проблесковыми маячками и сиреной, столкнулась с автомобилем Audi.
Скорая помощь доставила пассажира Audi в больницу.
Нарушено движение транспорта в направлении круга Виру, в том числе трамвайное движение.
Обстоятельства аварии уточняются.