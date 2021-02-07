СМИ: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутацией.

В AstraZeneca, комментируя результаты исследования, заявили, что выборка пациентов была "относительно мала", а результаты исследования ученых пока не прошли оценку экспертов.

В компании отметили, что эта вакцина "может защитить от тяжелого течения болезни", особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8—12 недель.

Очередная мутация коронавируса — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

ЮАР лидирует в странах Африки по числу выявленных случаев коронавируса и количеству смертей. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения, скончались почти 46 тысяч человек.