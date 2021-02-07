Вс, 7.02.2021
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Калле Лаанет
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В Индии сход ледника спровоцировал наводнение: число жертв может составлять до 150 человек

Скриншот видео с места катастрофы ФОТО: AP/Scanpix

Не менее десяти тел погибших извлекли в воскресенье из разлившейся после прорыва ледника реки Даулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщил представитель местной полиции.

По его словам, вероятно, погибли 100-150 человек, однако пока обнаружены 10 тел. На месте происшествия работают три группы спасателей, всего около ста человек.

По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции Ришиганга, на которую пришелся основной удар стихии.

Как сообщает издание The Times of India, масса льда, сорвавшаяся с горного склона, рухнула в районе плотины и, по некоторым данным, повредила дамбу.

После этого вода устремилась вниз по течению, и заблокировала ряд населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от берега.

Власти уже принимают меры, направленные на то, чтобы снизить уровень воды в реке – сейчас он превышает стандартный примерно на один метр.

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