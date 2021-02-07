В Эстонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано 35 905 человек, из которых 17 519 получили обе дозы вакцины. Всего было сделано 53 424 прививки.

«Прибытие вакцины AstraZeneca COVID-19 в Эстонию позволит предложить вакцинацию большему количеству жителей Эстонии. С момента первой поставки вакцины AstraZeneca мы сможем предоставить вакцину центрам семейных врачей для людей в возрасте до 70 лет и начать вакцинацию подвергающихся повышенному риску заражения работников передовой в социальной сфере, образовании и секторе внутренней безопасности», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. - Мы подготовим точные распоряжения по вакцинации работников передовой на следующей неделе».

В рамках договора предварительной закупки вакцины AstraZeneca, заключенного по европейскому тендеру о совместных закупках, Эстонии предназначено 1 330 000 доз вакцины для вакцинации 665 000 человек.

Согласно нынешней информации, в течение февраля и первой недели марта в Эстонию должно прибыть в общей сложности почти 75 000 доз вакцины AstraZeneca. Эстония присоединилась к соглашению о предварительной закупке вакцины AstraZeneca от COVID-19 в конце августа 2020 года.

Вакцина AstraZeneca - это ДНК-вакцина. Вакцина содержит вектор из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован, чтобы содержать ген, необходимый для выработки белка SARS-CoV-2.

Результаты клинических испытаний показали, что вакцина COVID-19 AstraZeneca безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19 у людей старше 18 лет. В ходе клинических испытаний эффективность вакцины оценивалась примерно в 60%. Вакцина AstraZeneca вводится двумя доза500 / 5000

«В ходе клинических испытаний более 12000 человек получили вакцину от COVID-19 AstraZeneca. Возраст большинства участников клинических испытаний AstraZeneca составлял от 18 до 55 лет. Исследования не показали достаточных результатов относительно того, насколько хорошо вакцина может действовать на людей старше 55 лет, но ожидается, что защита от вируса возникнет и у пожилых людей. Мы ожидаем большего количества данных от продолжающихся клинических испытаний, которые также включают пожилых людей », - сказала Кристин Раудсепп, генеральный директор Лекарственного департамента.

«Наиболее частыми побочными эффектами в клинических испытаниях были обычные легкие или умеренные реакции, связанные с вакцинацией, которые улучшились в течение нескольких дней после вакцинации».