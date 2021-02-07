Суд рассмотрит вариант освобождения военных преступников из эстонской тюрьмы

78-летний Драгомир Милошевич признан Международным трибуналом по бывшей Югославии виновным в военных преступлениях, во время Боснийской войны он командовал Сараевско-Романийским корпусом, который три года держал в осаде город Сараево.

Международный трибунал по бывшей Югославии в 2006 году признал Милошевича виновным и приговорил его к 33 годам тюрьмы, в 2009 году апелляционное вече МТБЮ сократило срок до 29 лет.

Милошевич с 22 марта 2011 года отбывает наказание в Тартуской тюрьме.

66-летний Милан Мартич был третьим и последним президентом республики Сербская Краина во время войны за независимость Хорватии в период 1994–1995, Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в военных преступлениях.

В 2007 году МТБЮ признал Мартича виновным в военных преступлениях и приговорил его к 35 годам тюрьмы.

С июня 2009 года Мартич отбывает наказание в Тартуской тюрьме.

Эстония и трибунал заключили соглашение об исполнении судебных приговоров, в соответствии с которым Эстония при необходимости по просьбе трибунала принимает осужденных лиц для отбывания наказания.

В Тартуской тюрьме также сидит 53-летний Милан Лукич, который возглавлял военизированную группировку боснийских сербов «Белые орлы». В июле 2009 года МТБЮ признал его виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях в городе Вишеград в Боснии и Герцеговине во время Боснийской войны в период 1992-1995.

Согласно обвинению, его преступления заключались в убийстве боснийских мусульман в районе Вишеграда. Лукич приговорен к пожизненному заключению.