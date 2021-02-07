Картина дня: борьба с анорексией, соседские конфликты и прибытие вакцины AstraZeneca

ФОТО 〉 Попавшая в больницу с анорексией девушка-подросток была на волосок от смерти

Для пайдеской девушки Янели Аллсаар подростковый возраст прошел в постоянной борьбе с тяжелым заболеванием. Пик анорексии, начавшейся, когда ей было 12 лет, наступил через два года. Весы показывали 43 килограмма при росте 174 сантиметра. Врач жестко сказал ей прямо в лицо, что через месяц или два ее может не быть в живых. Читать дальше...

Коронавирус диагностирован еще у 417 жителей Эстонии, пять человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3608 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,6% от общего количества тестов. За сутки скончались 5 человек. Читать дальше...

В Эстонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

Сегодня утром, 7 февраля, Департамент здоровья получил первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19 с 7 200 дозами. В течение февраля в Эстонию должно прибыть около 40 500 доз вакцины AstraZeneca. Читать дальше...

Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна

Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем. Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья. Читать дальше...

Председатель КТ о соседских конфликтах: полиция без зубов

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, посвящен соседским конфликтам, а также тому, как их можно решать и регулировать. В студии собрались люди, страдающие от неудобных соседей - юристы, психологи, представители квартирных товариществ и полиции. Читать дальше...

Глава МИД Эстонии - о визите Борреля: время было выбрано неудачно

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс осудила визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отметив, что время для этого визита выбрано недачно. Лийметс также хотела бы встретиться с Боррелем в ближайшее время, чтобы обсудить результаты этого визита. Читать дальше...

Вернувшийся из Москвы Боррель: диалог с Россией необходимо вести несмотря на напряженность

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в субботу выступил в защиту своего скандального визита в Россию, добавив, что европейские дипломаты в то время поддерживали контакт с адвокатами арестованного критика Кремля Алексея Навального. Читать дальше...

Эксперты назвали неожиданную причину мутаций коронавируса

Коронавирус может мутировать после переливания плазмы пациентам. Как выяснили специалисты, из-за лечения заразившихся плазмой коронавирус может изменяться. Из-за этого он становится менее восприимчивым к антителам иммунной системы. Читать дальше...

В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам

В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам: в Дании они должны пройти тест на коронавирус и самоизоляцию, а в Швеции - предъявить отрицательный тест на коронавирус. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Фотограф запечатлел в небе над Эстонией красивое природное явление

Вчера вечером в небе можно было увидеть так называемые световые столбы. Необычное явление в районе Симуна сразу же запечатлел на фото местный фотограф Янек Пярн. Читать дальше...

С завтрашнего дня смягчаются ограничения в нарвских школах