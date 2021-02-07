Картина дня: реакция на визит Борреля в Москву, протест в поддержку белорусов в Таллинне и прибытие вакцины AstraZeneca

Эстонский евродепутат собирает подписи за отставку посетившего Москву Борреля

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас («Отечество») в понедельник передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, если он сам до этого не уволится. Читать далее...

Катастрофа и унижение. Европейские комментаторы - о визите Борреля в Москву

Европейские специалисты по России и политики демонстрируют редкое единодушие в отношении итогов визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Прекраснодушная попытка Борреля протянуть России руку обернулась позорным провалом, говорят они. Читать далее...

ФОТО 〉 Попавшая в больницу с анорексией девушка-подросток была на волосок от смерти

Для пайдеской девушки Янели Аллсаар подростковый возраст прошел в постоянной борьбе с тяжелым заболеванием. Пик анорексии, начавшейся, когда ей было 12 лет, наступил через два года. Весы показывали 43 килограмма при росте 174 сантиметра. Врач жестко сказал ей прямо в лицо, что через месяц или два ее может не быть в живых. Читать дальше...

Коронавирус диагностирован еще у 417 жителей Эстонии, пять человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3608 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,6% от общего количества тестов. За сутки скончались 5 человек. Читать дальше...

В Эстонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

Сегодня утром, 7 февраля, Департамент здоровья получил первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19 с 7 200 дозами. В течение февраля в Эстонию должно прибыть около 40 500 доз вакцины AstraZeneca. Читать дальше...

ФОТО 〉 В Таллинне активисты вышли на акцию против режима Лукашенко

В воскресенье, 7 февраля, проходит международный День солидарности с Республикой Беларусь, провести его призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Выразить поддержку белорусам и осудить режим Александра Лукашенко вышли активисты и в Таллинне. Читать далее...

Ехавшая с сиреной скорая попала в ДТП в центре Таллинна

Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем. Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья. Читать дальше...

Председатель КТ о соседских конфликтах: полиция без зубов

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, посвящен соседским конфликтам, а также тому, как их можно решать и регулировать. В студии собрались люди, страдающие от неудобных соседей - юристы, психологи, представители квартирных товариществ и полиции. Читать дальше...

Глава МИД Эстонии - о визите Борреля: время было выбрано неудачно