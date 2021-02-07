Картина дня: реакция на визит Борреля в Москву, протест в поддержку белорусов в Таллинне и прибытие вакцины AstraZeneca
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 февраля.
Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас («Отечество») в понедельник передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, если он сам до этого не уволится. Читать далее...
Европейские специалисты по России и политики демонстрируют редкое единодушие в отношении итогов визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Прекраснодушная попытка Борреля протянуть России руку обернулась позорным провалом, говорят они. Читать далее...
Для пайдеской девушки Янели Аллсаар подростковый возраст прошел в постоянной борьбе с тяжелым заболеванием. Пик анорексии, начавшейся, когда ей было 12 лет, наступил через два года. Весы показывали 43 килограмма при росте 174 сантиметра. Врач жестко сказал ей прямо в лицо, что через месяц или два ее может не быть в живых. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3608 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,6% от общего количества тестов. За сутки скончались 5 человек. Читать дальше...
Сегодня утром, 7 февраля, Департамент здоровья получил первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19 с 7 200 дозами. В течение февраля в Эстонию должно прибыть около 40 500 доз вакцины AstraZeneca. Читать дальше...
В воскресенье, 7 февраля, проходит международный День солидарности с Республикой Беларусь, провести его призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Выразить поддержку белорусам и осудить режим Александра Лукашенко вышли активисты и в Таллинне. Читать далее...
Скорая помощь, ехавшая с сиреной, сегодня утром в центре Таллинна столкнулась с легковым автомобилем. Один человек был доставлен в больницу для проверки здоровья. Читать дальше...
Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, посвящен соседским конфликтам, а также тому, как их можно решать и регулировать. В студии собрались люди, страдающие от неудобных соседей - юристы, психологи, представители квартирных товариществ и полиции. Читать дальше...
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс осудила визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отметив, что время для этого визита выбрано недачно. Лийметс также хотела бы встретиться с Боррелем в ближайшее время, чтобы обсудить результаты этого визита. Читать дальше...
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в субботу выступил в защиту своего скандального визита в Россию, добавив, что европейские дипломаты в то время поддерживали контакт с адвокатами арестованного критика Кремля Алексея Навального. Читать дальше...
Международная группа специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время работы в Китае получила важные сведения, касающиеся рынка морепродуктов в Ухане и нового коронавируса. Читать далее...
Коронавирус может мутировать после переливания плазмы пациентам. Как выяснили специалисты, из-за лечения заразившихся плазмой коронавирус может изменяться. Из-за этого он становится менее восприимчивым к антителам иммунной системы. Читать дальше...
В Дании и Швеции вводятся требования к прибывающим путешественникам: в Дании они должны пройти тест на коронавирус и самоизоляцию, а в Швеции - предъявить отрицательный тест на коронавирус. Читать дальше...
Вчера вечером в небе можно было увидеть так называемые световые столбы. Необычное явление в районе Симуна сразу же запечатлел на фото местный фотограф Янек Пярн. Читать дальше...
Как сообщил городской Отдел культуры, на второй неделе февраля в муниципальных школах Нарвы сможет учиться контактно до 75% учеников. Решение принято городскими властями по рекомендации Департамента здоровья. Причина - в сохраняющемся быстром распространении COVID-19 и высоких рисках заражения в Нарве. Читать дальше...