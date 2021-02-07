Вс, 7.02.2021
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Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Желтый уровень опасности: у пациента, проходящего в больнице лечение, обнаружен коронавирус
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Желтый уровень опасности: у пациента, проходящего в больнице лечение, обнаружен коронавирус

Пыльваская больница. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Коронавирус не прошел мимо и Пыльваской больницы, где оказался заражен один пациент, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

По словам исполняющей обязанности заведующей лечебной частью больницы Мийи Сультсманн, положительный тест на коронавирус был у одного пациента, который поступил в больницу с отрицательным тестом. Зараженный был помещен в отдельный блок Covid-19, где используются всевозможные меры безопасности.

Сультсманн заверила, что больница была готова к приему пациентов с Covid-19 раньше - на случай, если больных больше не будет возможности разместить в Клинике Тартуского университета.

По наблюдениям обратившегося в редакцию пациента, с пятницы, помимо масок, персонал больницы носит и визоры. По его словам, людей из палаты не выпускают.

На сайте Пылваской больницы уже некоторые время назад появилось сообщение, что уровень опасности в медицинском учреждении повысился. Меры инфекционного контроля основаны на уровне опасности COVID-19: зеленом, желтом или красном. На данный момент уровень опасности в больнице желтый.

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