Желтый уровень опасности: у пациента, проходящего в больнице лечение, обнаружен коронавирус
Коронавирус не прошел мимо и Пыльваской больницы, где оказался заражен один пациент, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Коронавирус не прошел мимо и Пыльваской больницы, где оказался заражен один пациент, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
По словам исполняющей обязанности заведующей лечебной частью больницы Мийи Сультсманн, положительный тест на коронавирус был у одного пациента, который поступил в больницу с отрицательным тестом. Зараженный был помещен в отдельный блок Covid-19, где используются всевозможные меры безопасности.
Сультсманн заверила, что больница была готова к приему пациентов с Covid-19 раньше - на случай, если больных больше не будет возможности разместить в Клинике Тартуского университета.
По наблюдениям обратившегося в редакцию пациента, с пятницы, помимо масок, персонал больницы носит и визоры. По его словам, людей из палаты не выпускают.
На сайте Пылваской больницы уже некоторые время назад появилось сообщение, что уровень опасности в медицинском учреждении повысился. Меры инфекционного контроля основаны на уровне опасности COVID-19: зеленом, желтом или красном. На данный момент уровень опасности в больнице желтый.