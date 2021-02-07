Желтый уровень опасности: у пациента, проходящего в больнице лечение, обнаружен коронавирус

По словам исполняющей обязанности заведующей лечебной частью больницы Мийи Сультсманн, положительный тест на коронавирус был у одного пациента, который поступил в больницу с отрицательным тестом. Зараженный был помещен в отдельный блок Covid-19, где используются всевозможные меры безопасности.

Сультсманн заверила, что больница была готова к приему пациентов с Covid-19 раньше - на случай, если больных больше не будет возможности разместить в Клинике Тартуского университета.

По наблюдениям обратившегося в редакцию пациента, с пятницы, помимо масок, персонал больницы носит и визоры. По его словам, людей из палаты не выпускают.