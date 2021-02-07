Суд обсудит освобождение Керсти Крахт из-под стражи

Няэс и Потисепп ранее говорили BNS, что предъявленные Крахт подозрения надуманны и раздуты, а ее арест не оправдан. «Керсти Крахт на допросе не признала себя виновной в инкриминируемых ей деяниях. Она заверила, что не совершала поступки, перечисленные в списке подозрений», - сказал Няэс в интервью BNS.

«Хотя я не видел доказательства, собранные по этому делу, уже только из одного текста подозрения невооруженным глазом видно, что подозрения надуманные и раздутые. Один из примеров — ничем не подтвержденные упреки в сговоре об отмывании денег. В тексте подозрений нет ничего, что можно было бы рассматривать как соглашение об отмывании денег. По моему мнению, арест Керсти Крахт не был ни обоснованным, ни тем более неотложно необходимым. Мы оспорим этот арест в окружном суде», - заявил адвокат.

По словам Няэса, трудовые отношения с Керсти Крахт Министерство финансов приостановило уже в день ее задержания, а на следующий день и сама Керсти Крахт изъявила желание окончательно прервать трудовые отношения с ведомством. «Так что Керсти Крахт не занимает больше пост в системе публичной службы и нет ни малейшей опасности, что она совершит преступления против общественного доверия», - подчеркнул Няэс.

Адвокат добавил, что имущественное состояние самой Крахт и принадлежащих ей коммерческих объединений оценено местами неверно, а в контексте ее задержания им придана еще и неверная значимость.

«Керсти Крахт со своими собственными обязательствами и обязательствами ее коммерческих объединений справлялась еще до того, как поступила на государственную службу. Тем не менее, подозрения в ее адрес озвучены так, что создается впечатление, будто если Керсти Крахт оставить на свободе, она пойдет хоть на кражу из магазина, лишь бы поправить свое материальное благополучие. Эти подозрения ничем не обоснованы и, честно говоря, просто абсурдны», - сказал адвокат.

Защитник отметил, что прокуратура заявила во время обсуждения ходатайства об аресте на заседании суда, что если в новой правящей коалиции не будет EKRE, прокуратура вновь рассмотрит необходимость ареста Крахт.

Ведущий госпрокурор Таави Перн сказал BNS, что основанием для ареста Крахт является обусловленная ее финансовым положением и широкой сетью связей вероятность совершения новых преступлений и что сеть контактов связана не только с участием EKRE в правившей на тот момент коалиции.