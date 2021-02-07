Вс, 7.02.2021
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Калле Лаанет
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Суд обсудит освобождение Керсти Крахт из-под стражи

Керсти Крахт ФОТО: Sander Ilvest

Таллиннский окружной суд в понедельник обсудит жалобу, поданную защитниками экс-советника министра финансов, подозреваемой в коррупционных преступлениях Керсти Крахт, Оливером Няэсом и Сандером Потисеппом, которые обжаловали решение об ее аресте.

Няэс и Потисепп ранее говорили BNS, что предъявленные Крахт подозрения надуманны и раздуты, а ее арест не оправдан. «Керсти Крахт на допросе не признала себя виновной в инкриминируемых ей деяниях. Она заверила, что не совершала поступки, перечисленные в списке подозрений», - сказал Няэс в интервью BNS.

«Хотя я не видел доказательства, собранные по этому делу, уже только из одного текста подозрения невооруженным глазом видно, что подозрения надуманные и раздутые. Один из примеров — ничем не подтвержденные упреки в сговоре об отмывании денег. В тексте подозрений нет ничего, что можно было бы рассматривать как соглашение об отмывании денег. По моему мнению, арест Керсти Крахт не был ни обоснованным, ни тем более неотложно необходимым. Мы оспорим этот арест в окружном суде», - заявил адвокат.

По словам Няэса, трудовые отношения с Керсти Крахт Министерство финансов приостановило уже в день ее задержания, а на следующий день и сама Керсти Крахт изъявила желание окончательно прервать трудовые отношения с ведомством. «Так что Керсти Крахт не занимает больше пост в системе публичной службы и нет ни малейшей опасности, что она совершит преступления против общественного доверия», - подчеркнул Няэс.

Адвокат добавил, что имущественное состояние самой Крахт и принадлежащих ей коммерческих объединений оценено местами неверно, а в контексте ее задержания им придана еще и неверная значимость.

«Керсти Крахт со своими собственными обязательствами и обязательствами ее коммерческих объединений справлялась еще до того, как поступила на государственную службу. Тем не менее, подозрения в ее адрес озвучены так, что создается впечатление, будто если Керсти Крахт оставить на свободе, она пойдет хоть на кражу из магазина, лишь бы поправить свое материальное благополучие. Эти подозрения ничем не обоснованы и, честно говоря, просто абсурдны», - сказал адвокат.

Защитник отметил, что прокуратура заявила во время обсуждения ходатайства об аресте на заседании суда, что если в новой правящей коалиции не будет EKRE, прокуратура вновь рассмотрит необходимость ареста Крахт.

Ведущий госпрокурор Таави Перн сказал BNS, что основанием для ареста Крахт является обусловленная ее финансовым положением и широкой сетью связей вероятность совершения новых преступлений и что сеть контактов связана не только с участием EKRE в правившей на тот момент коалиции.

«Защитник ссылается на утверждение, сделанное прокурором на суде в ответ на предположение самого защитника, что с выходом EKRE из правительства исчезнет вероятность совершения Крахт новых преступлений. Мы не связывали необходимость ареста Крахт только с ее должностью советника министра финансов и признали, что изменение коалиции может сократить риск, обусловленный ее должностью. Мы также подчеркнули, что риск совершения новых преступлений связан не только с ее должностью, но и с ней в целом», - пояснил Перн.

12 января полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна; подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Тедера подозревают в даче взятки Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.

Подозрения предъявлены еще двоим предпринимателям.

14 января Харьюский уездный суд дал санкции на арест Тедера и Крахт — сначала на срок до двух месяцев.

Присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кярнер обжаловали решение об аресте Тедера в окружном суде, заседание прошло на этой неделе, суд объявит решение 10 февраля.

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